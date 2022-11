Marco Silva lamenta derrota com o Man. United: «Não merecíamos este resultado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pela segunda jornada consecutiva, o Fulham de Marco Silva deixa escapar pontos importantes frente a adversários mais poderosos e no final da partida o técnico português fez questão de sublinhar isso mesmo. "Já é o segundo jogo consecutivo [em que o Fulham sofre um golo nos últimos minutos]. Não merecíamos este resultado. Na primeira parte tentámos controlar o jogo, estivemos por cima mas também sabemos da qualidade do adversário e dos seus jogadores. Se não reages da forma correta quando perdes a bola, eles castigam-nos com jogadores como Martial, Rashford e Elanga", começou por dizer o técnico português, em declarações aos microfones da 'Sky Sports'.

Apesar de estar satisfeito pelo desempenho dos seus jogadores, o técnico luso assume que é difícil aceitar o resultado final. "Na segunda parte sabíamos que seria mais difícil para nós controlarmos o jogo, mas esse era o nosso plano desde início, seguir a nossa forma de jogar. Reagimos bem ao golo deles e a segunda parte foi muito boa. Criámos chances desde o primeiro minuto da segunda parte e marcámos um bom golo, num grande momento de transição ofensiva. Mas depois o segundo golo... não podemos sofrer golos desta forma. Trabalhamos para conseguirmos um bom resultado. Temos de estar orgulhosos da equipa e como ela jogou hoje, mas é difícil de aceitar [o resultado]", terminou.