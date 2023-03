Marco Silva pede desculpa ao árbitro: «Devia ter controlado melhor as minhas emoções»

Está enterrado o 'machado de guerra' entre Marco Silva e Chris Kavanagh, árbitro do polémico duelo entre Man. United e Fulham que ditou a eliminação dos londrinos (3-1) nos 'quartos' da Taça de Inglaterra . Através de um comunicado no site dos cottagers, Marco Silva pediu desculpa por ter questionado a imparcialidade do juiz."As emoções estavam ao rubro em Old Trafford e, como disse na minha conferência de imprensa após o jogo, devia ter controlado melhor as minhas próprias emoções. Foi um momento muito difícil, num jogo que tínhamos dominado, mas poderia ter lidado melhor com a situação", afirmou o treinador português. Marco Silva deixou claro que tem "respeito" pelo trabalho do árbitro: ''Lamento o que aconteceu e falei com Chris Kavanagh para me desculpar."Também na mesma nota, Marco Silva agradece pelo apoio da massa associativa: ''Lamento não ter estado em campo para tentar levar a equipa a uma meia-final histórica da FA Cup em Wembley, mas agradeço todo o apoio que recebi dos adeptos do Fulham nos últimos dias.''O Fulham volta a entrar em campo este fim-de-semana, para a Liga Inglesa, frente ao Bournemouth.