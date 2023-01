Marco Silva puxa 6.ª a fundo para chegar aos 200 triunfos da carreira

Marco Silva continua a encantar ao serviço do Fulham. Depois de, na temporada passada, ter conduzido o clube à conquista do Championship, devolvendo-o, como consequência, à Premier League, está agora a assinar um trajeto exemplar no primeiro escalão do futebol inglês, mas, dirá o treinador de 45 anos, "o melhor está para vir".Inserido numa sequência de cinco triunfos consecutivos, quatro na Premier League e outra na Taça de Inglaterra, Marco Silva procura meter a 6.ª a fundo, já no domingo, na deslocação do Fulham ao terreno do Newcastle, para atingir a vitória número 200 da carreira de treinador.Uma carreira que deu os primeiros passos no Estoril, com 54 triunfos em 116 jogos), prosseguiu no Sporting (31V/53J) e internacionalizou-se com passagens por Olympiacos (35V/45J), Hull City (8V/22J), Watford (8V/26J), Everton (24V/60J) e, agora, Fulham (39V/71J). Contas feitas, são as tais 199 vitórias em 393 jogos, que contam ainda 83 empates e 111 derrotas, além de 675 golos marcados e 455 sofridos.Por competições, o campeonato português continua a ser aquele que mais triunfos viu do treinador português, no caso 50, seguindo-se a Premier League, com 41. Tendo em conta o atual 6.º lugar que o Fulham ocupa nesta edição do campeonato inglês, então parece certo que, ainda na presente época, será essa a prova onde Marco Silva irá somar mais triunfos. Pelo menos, esse será certamente o objetivo do treinador.