Marco Silva sobre Palhinha: «Nunca vai para casa sem dar no mínimo 100 por cento»

Marco Silva teceu rasgados elogios a João Palhinha, jogador que o Fulham garantiu junto do Sporting no último verão. Numa entrevista à 'Eleven Sports' o treinador português do clube inglês revela que o médio adaptou-se bem à Premier League."Estou muito satisfeito com a adaptação que tem tido. Não vou dizer que tem sido mais rápida do que esperava, porque o João tem caraterísticas que se encaixam muito bem neste campeonato. Mas o impacto que teve na nossa equipa foi muito rápido, com um meio-campo e uma forma de jogar diferente", explicou o técnico."O João nos últimos três ou quatro anos jogava sempre com uma linha de três atrás, muitas vezes esteve não só ele sozinho, mas com dois médios sempre muito lado a lado também. Estamos a exigir-lhe coisas completamente diferentes, estamos a pedir que jogue com uma linha de quatro atrás e muitas vezes constrói ele só como um único seis na nossa forma de jogar. São muitas coisas diferentes e em poucos meses, esta é que é a verdade. É um campeonato diferente, em que ele tem de pensar e executar muito mais rápido, acrescentou.Marco Silva elogia a capacidade de trabalho do internacional português. "A adaptação dele tem sido muito boa, está sempre pronto a aprender. Em termos de capacidade de trabalho e aplicação, todos nós conhecemos o João, não é preciso estar a dizer. Se há algo que ele faz todos os dias e a toda a hora é dar tudo, nunca vai para casa sem dar no mínimo 100 por cento. Tudo o que podemos fazer é dar-lhe ferramentas, e estamos a fazê-lo, para que possa ser melhor jogador a cada dia que passa. E eu tenho a certeza que ele está a ser e que no futuro ainda vai ser melhor."