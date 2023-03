Marco Silva vai estar no banco no jogo com o Bournemouth "se nada de mais acontecer"

Marco Silva afirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que conta estar presente no banco de suplentes do Fulham no duelo deste sábado frente ao Bournemouth, a contar para a 29.ª jornada da Premier League."Vou estar no banco no sábado, mas depois veremos o que irá acontecer. Se nada de mais acontecer, vou estar no banco no sábado. Se eu não estiver no sábado, estarei depois. Haverá sempre alguém do meu staff para estar no banco, é aquilo que nós gostamos de fazer, estar com os nossos jogadores e sempre envolvidos em tudo o que se passa no jogo. Eu lamento toda esta situação e se tiver que ficar na bancada, ficarei. Irei fazer o meu trabalho durante a semana, antes da partida e ao intervalo para preparar da melhor forma possível os meus jogadores", disse o técnico português, que foi alvo de um procedimento disciplinar por parte da Federação Inglesa (FA) após um incidente com o árbitro Chris Kavanagh no Manchester United-Fulham.