Palhinha estreia-se pelo Fulham com vitória diante do Nice

João Palhinha estreou-se este sábado pelo Fulham, no triunfo do clube inglês frente ao Nice, por 2-0, em jogo particular inserido no Troféu do Algarve. O internacional português foi lançado a jogo por Marco Silva aos 71 minutos.No Estádio do Algarve, Neeskens Kebano, aos 42 minutos, e Harry Wilson, aos 84', apontaram os golos do Fulham, ambos de penálti, diante de uma formação que ontem perdeu com o Benfica, por 3-0.Já depois do apito final, o Fulham levou também a melhor nos penáltis, vencendo por 3-2, algo que serve para desempatar uma eventual igualdade no final do torneio triangular, no qual também participam os encarnados.