Palhinha já deu o 'sim' ao Bayern Munique

João Palhinha já tem tudo acertado com o Bayern para se mudar para a Alemanha, faltando o acordo entre os bávaros e o Fulham. Segundo a ‘Sky Sports’ alemã, o internacional português está pronto para assinar, pelo menos, até 2028, mas ainda há diferendos entre os clubes, com o Fulham a exigir um valor na casa dos 70 M€, bem superior à oferta de 60 M€ já rejeitada. Ontem, o técnico Marco Silva não escondeu que pode vir a perder o médio. "Há um clube interessado. Tudo pode acontecer nas próximas horas, mas o João treinou hoje [ontem] com a equipa", revelou.

A imprensa inglesa já aponta que os londrinos preparam uma oferta por Scott McTominay, do Man. United, caso o português seja vendido.