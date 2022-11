Palhinha: «Não existem palavras que possam explicar aquilo estamos a sentir neste momento»

João Palhinha era o rosto da desilusão dos jogadores do Fulham após a derrota (1-2) desta noite diante do Manchester United, que venceu o encontro com um golo de Garnacho já nos descontos. Em declarações no final da partida, o internacional português afirmou que "às vezes a melhor equipa não ganha".

"Não existem palavras que possam explicar aquilo que eu e os meus companheiros estamos a sentir neste momento. Estamos mesmo desapontados com o resultado porque penso que merecíamos ganhar este jogo. Fizemos o nosso melhor e não merecíamos um resultado assim. Mas temos de continuar fortes", começou por dizer o médio defensivo do Fulham, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.

"Quando jogas contra uma equipa como o Manchester United sabes que precisas de estar concentrado durante os 90 minutos. São aqueles pequenos detalhes, sabes? No último minuto, tal como contra o Manchester City. É muito desapontante. Vamos continuar a lutar e dar o nosso melhor para o que resta da temporada. O futebol é assim mesmo, às vezes a melhor equipa não ganha", terminou.