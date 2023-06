Palhinha pode substituir Declan Rice no West Ham

Figura do Fulham naquela que foi a época de estreia na Premier League, João Palhinha continua a ser alvo de cobiça de vários emblemas do 1.º escalão. Insiste a imprensa inglesa que o médio de 26 anos será o escolhido do West Ham caso se confirme a iminente saída de Declan Rice. O internacional inglês estará a caminho do Arsenal, a troco de 140 milhões de euros, e a direção dos hammers quer canalizar parte desse valor para convencer o Fulham a libertar o português, que agrada ao técnico David Moyes. Os cottagers pagaram 21 milhões de euros ao Sporting por Palhinha há menos de um ano e estarão à espera de, pelo menos, um valor a rondar os 50 M€.

Apesar do 14.º lugar na Premier, o West Ham vai jogar a Liga Europa como vencedor da Liga Conferência.