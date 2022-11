Pep Guardiola elogia Marco Silva: «É um treinador excecional»

Pep Guardiola elogiou o trabalho de Marco Silva no Fulham esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã entre o Manchester City e a equipa do treinador português (15 horas)."Não estou surpreendido [com o Fulham]. Vejam o que fizeram no Championship na época passada e no mercado de transferências. Têm um treinador excecional. São uma boa equipa e começaram bem a época. Empataram com o Liverpool e continuaram dessa forma", frisou o técnico do Manchester City.