Raúl Jiménez vai ser reforço do Fulham

Raúl Jiménez vai deixar o Wolverhampton para se tornar reforço do Fulham de Marco Silva, segundo apurouO avançado mexicano, ex-Benfica, não tem estado entre as primeiras escolhas de Julen Lopetegui nos wolves, com quem tinha mais um ano de contrato.Jiménez esteve quase um ano ausente dos relvados devido a uma pancada na cabeça sofrida num lance com David Luiz em 2020. No ano passado lesionou-se num joelho e esteve várias semanas afastado da competição.