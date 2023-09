João Palhinha já não vai para o Bayern Munique e o culpado é... Scott McTominay

As imagens de João Palhinha nas instalações do Bayern Munique As imagens de João Palhinha nas instalações do Bayern Munique

A transferência de João Palhinha do Fulham para o Bayern Munique caiu e o culpado é... Scott McTominay. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o médio escocês do Manchester United não aceitou transferir-se para os cottagers, que tinham definido o jogador como sucessor do internacional português caso este se transferisse para o Bayern Munique. Com a nega de McTominay, o Fulham também recusou transferir Palhinha para a Alemanha e tudo ficou sem efeito.Recorde-se que o centro-campista luso já tinha estado nas instalações do campeão germânico, onde inclusivamente teria feito os exames médicos e tirado as fotografias equipado à Bayern para a apresentação oficial...O mercado na Alemanha fechou às 17h (hora de Lisboa).