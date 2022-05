A cláusula no contrato de Raphinha que poderá complicar a saída para o Barcelona

Raphinha, internacional brasileiro que joga atualmente no Leeds United, é um namoro antigo do Barcelona. O extremo que em Portugal já representou o Sporting é um dos grandes desejos dos responsáveis blaugrana para reforçar o plantel em 2022/23, mas também o próprio jogador tem o objetivo de vestir a camisola do clube espanhol. De tal forma que esta terça-feira o jornal espanhol 'Marca' adianta que Raphinha não vai comprometer-se com nenhum clube até receber uma resposta por parte do Barcelona quanto ao seu futuro.

Em termos financeiros, a permanência do Leeds United na Premier League poderá complicar em muito a saída do jogador, uma vez que no contrato do internacional brasileiro está prevista uma cláusula que obrigaria o clube a vendê-lo por um valor nunca superior a 25 milhões de euros caso descessem de divisão. Caso consigam a permanência, o valor da saída de Raphinha ficará à mercê das negociações com os responsáveis.





De acordo com o 'Transfermarkt', Raphinha está neste momento avaliado em 45M€.