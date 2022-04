Adeptos do Leeds pagam página em jornal argentino para homenagear Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa é um técnico conhecido por deixar marca em todos os clubes nos quais passa e o Leeds, emblema do qual foi despedido há cerca de mês e meio, não foge à regra. E a marca foi de tal forma forte até no seio dos adeptos, que este sábado um grupo de fãs decidiu pagar do seu bolso para reservar no jornal 'La Capital' uma página completa para uma homenagem ao técnico. A escolha do jornal não foi ao acaso, já que o ' La Capital' é de Rosário, a cidade natal de El Loco."Debaixo do sol de agosto de 2018, ficamos hipnotizados por um futebol que não sabíamos que era possível. E voltámos a sentir algo. Recordaste-nos que o futebol pode ser bonito e que uma equipa pode ser maior do que a soma das suas partes. O que está a teu lado antes de ti mesmo. 'Side before self'. E deste-nos muito mais do que futebol. Guiaste-nos através de uma pandemia e aproximaste-nos enquanto estávamos separados. Mostraste-nos que a integridade e decência importante, tanto nos bons como nos maus momentos. Aceitaste os nossos medos e converteste o nosso desespero em esperança e os nossos futebolistas em heróis. Melhoraste-nos a todos. Restauraste o nosso orgulho, deste-nos alegria e criaste memórias lindas que durarão para toda a vida. E foi bonito, Marcelo. Será sempre tão bonito. Obrigado", podia ler-se na mensagem, que ocupou na íntegra a página 23 do jornal deste sábado.