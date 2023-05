Confirmada a saída de Javi Gracia do Leeds: Sam Allardyce é o substituto

O Leeds anunciou esta quarta-feira a saída do treinador espanhol Javi Gracia, no seguimento de nova derrota frente ao Bournemouth por 4-1, no domingo. O clube inglês confirmou também a chegada de Sam Allardyce, de 68 anos, para assumir o comando técnico da equipa. Trata-se de um regresso aos bancos, dois anos depois de deixar o West Bromwich Albion."O Leeds United pode confirmar que Javi Gracia deixará o clube, junto da restante da equipa técnica. Agradecemos a Javi e à sua equipa pelos seus esforços em circunstâncias difíceis. Os quatro jogos restantes serão orientados pelo experiente técnico Sam Allardyce", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.O Leeds encontra-se na 17.ª posição na Premier League, com os mesmos 30 pontos que o Nottingham, que se encontram na zona de despromoção. Os últimos jogos da equipa inglesa não são considerados fáceis, com a visita ao Manchester City e os encontros caseiros frente ao Newcastle, West Ham e Tottenham.