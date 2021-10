Deco sobre Raphinha: «Tem ambições de jogar num nível maior»

Num país repleto de talentos, o Brasil tem mais um nome a destacar-se. Trata-se de Raphinha, antigo jogador de V. Guimarães e Sporting, que depois de impressionar no Leeds confirmou os seus créditos na seleção brasileira, com 85 minutos de qualidade diante da Venezuela e Colômbia, a ponto de, segundo a imprensa brasileira, já ter convencido Tite a dar-lhe a titularidade no próximo duelo, diante do Uruguai, esta madrugada. Uma explosão que já colocou o avançado na rota do Liverpool e, segundo Deco, já houve inclusivamente abordagens. Nada oficial, mas o interesse está lá...





"O Raphinha tem mercado e o Leeds tem expectativas altas, nunca foi um projeto com pressa. Ele tem ambições de jogar num nível maior, apesar do Leeds estar na Premier League. Passou a ser jogador importante na Premier League, o clube sabe que ele tem crescido e as coisas vão acontecer naturalmente. Ele é novo, tem muitos desafios pela frente, com certeza tem vários clubes que gostam dele. O Liverpool gosta dele, sim, houve sondagens, mas nada oficial. O Leeds queria mantê-lo por mais uma temporada", disse o antigo jogador do FC Porto, que atualmente gere a carreira do compatriota.Na mesma entrevista, Deco confessou que Raphinha foi também abordado para jogar pela seleção italiana no passado e que foi a sua intervenção que ajudou a mantê-lo na rota da canarinha. "Ele teve uma oportunidade na seleção italiana no ano passado, houve uma sondagem forte da federação e dei-lhe o meu conselho. Ele sabe o que penso, opino para que as decisões sejam sensatas. Disse ao Raphinha que ele poderia ter oportunidade na seleção brasileira, pois tem características diferentes dos outros extremos, sempre achei. Vejo a seleção, conheço o Raphinha e vejo futebol, disse-lhe para esperar um pouco, via que ele teria chance. Mas vínhamos num ano de pandemia, muita gente não pôde viajar para ver jogadores e isso dificulta. Ele destacou-se muito na Premier League e o Leeds não é dos clubes mais conhecidos. Isso chamou atenção, ele tem méritos para ter sido convocado", comentou.Deco lembrou precisamente a passagem de Raphinha por Portugal, onde atuou no V. Guimarães e Sporting. "Foi uma questão de oportunidade. Ele estava no Avaí, o V. Guimarães era um clube médio, mas com uma massa adepta e estrutura boa, daria essa capacidade para ele aprender e evoluir. Foi uma questão de oportunidade, o nosso histórico é um pouco disso", recordou, aludindo ao caso de Fabinho, que também entrou na Europa via Portugal.Na mesma entrevista, o empresário do jogador do Leeds assumiu ainda a importância do Sporting. "Depois do Vitória, o Raphinha foi vendido ao Sporting. Jogar em Portugal era importante para o crescimento dele, saiu de um clube médio para um grande. Depois, o Sporting teve que vender o Raphinha, o projeto do Rennes era muito bom. Na época, foi a maior contratação do clube [por 20 milhões de euros, em 2019]. Destacou-se no campeonato francês e o Rennes também precisava vendê-lo, foi tudo rápido o que aconteceu na carreira dele."