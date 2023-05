Diretor de futebol do Leeds é despedido e Javi Gracia deve ser o próximo

O momento do Leeds continua a piorar… O diretor de futebol, Victor Orta, foi despedido esta terça-feira, depois de seis anos no controlo do futebol do clube. Os recentes resultados e as decisões controversas estiveram na base dos motivos para a saída do espanhol. A imprensa inglesa reporta ainda que a saída do técnico Javi Gracia está também iminente. Sam Allardyce é o nome apontado para tentar salvar a campanha do Leeds na Premier League.Victor Orta foi muito elogiado quando contratou Marcelo Bielsa - que levou o clube volta à Premier League 16 anos depois - mas já este ano esteve presente no controverso despedimento do treinador Jesse Marsch.A chegada do espanhol Javi Gracia, há apenas dois meses e meio, também não foi um sucesso – com o treinador perto de sair do clube.Ainda esta segunda-feira, os jogadores endereçaram uma mensagem aos adeptos, reconhecendo as "más exibições". "Esta luta ainda não acabou e vamos continuar até ao último remate esta temporada", frisam.