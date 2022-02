Em Inglaterra dizem que Marcelo Bielsa rescindiu com o Leeds

Marcelo talks to BT Sport following today's game pic.twitter.com/5QQDfHRKqh — Leeds United (@LUFC) February 26, 2022

A imprensa inglesa avança este domingo que Marcelo Bielsa rescindiu o contrato que o ligava ao Leeds United, por mútuo acordo. A goleada ontem sofrida diante do Tottenhamfoi a gota de água.O clube passa por uma situação delicada, uma vez que acumula uma série de derrotas e ocupa um modesto 16.º lugar na Premier League.O treinador argentino, de 66 anos, terá deixado o clube, mas a notícia ainda não foi oficializada pelo Leeds.'El Loco' está há quatro anos em Elland Road, tendo promovido o clube do Championship à Premier League.Fala-se no antigo treinador do Leipzig, Jesse Marsch, para o lugar de Bielsa.