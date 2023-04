FIFA obriga Leeds a pagar 27,9 M€ a Jean-Kévin Augustin

Depois de ter sido condenado a pagar 17 M€ ao RB Leipzig o ano passado por não ter cumprido o contrato de empréstimo de Jean-Kévin Augustin, o Leeds United foi agora condenado pela FIFA a indemnizar o jogador francês em 27,9 M€. O caso remonta a 2020 e deve-se a uma cláusula de opção que obrigava o clube inglês, em caso de subida à Premier League – que foi o que conseguiu em 2019/20 –, acionar a opção de compra do passe do avançado por 21 M€. Este assinaria, então, um vínculo válido por cinco anos. Mas nada disso aconteceu. Por isso, Augustin, agora no Basileia, recorreu à FIFA, que lhe deu razão: assim, vai receber o pagamento da totalidade do contrato que não chegou a assinar, tendo como base um salário de 90 mil euros semanais.