«Foi assustador...»: guarda-redes do Leeds revela ter sofrido um acidente grave no verão

Danique van den Heuvel, jovem guarda-redes de 19 anos do Leeds United, revelou esta quarta-feira ter temido pela sua vida durante um acidente de viação que sofreu no último verão. Em declarações ao jornal 'Daily Mail', o internacional sub-19 pela Holanda, que se encontrava ao serviço da seleção aquando do acidente, assumiu estar na companhia de mais três colegas de equipa e um membro do staff técnico quando foi vítima de um grave acidente automóvel, no qual chegou a temer que nunca mais voltasse a andar.





"Foi um acidente mau, muito mau. Havia um membro da equipa técnica e outros três jogadores no carro. Estávamos na estrada principal e houve uma pessoa que se atravessou porque queria passar para o outro lado da estrada. Para evitá-lo, o condutor virou o volante para a direita e acabámos por ir contra um sinal de trânsito. Não tive sorte porque ia no lugar do meio do banco traseiro portanto era o único que não tinha um 'airbag'. Fui o que sofreu mais danos. Estava inconsciente. Não me recordo de nada depois do impacto. Quando acordei ainda estava no carro. Estava muito fumo e o carro apitava. Havia vidro por todo o lado. Lembro-me que me doía imenso o meu queixo, o meu pescoço também estava muito duro. Foi assustador", começou por dizer o jovem guardião, que regressou à competição na última sexta-feira, dia 2, ao serviço da formação sub-21 do Leeds United, no particular com o Valencia.Danique van den Heuvel diz apenas ter descansado quando lhe deram a confirmação de que não corria o perigo de não voltar a andar. "Se temi pela minha vida? Sim, definitivamente. É aquele momento em que tudo fica escuro, é como se fosse um espaço vazia na minha memória. Foi uma experiência horrível. Fiquei alguns dias no hospital porque tive de ser operado ao meu queixo. A primeira semana foi assustadora. Senti-me muito emocional. Foi algo que me deixou muitas marcas. Foi muito difícil de lidar mentalmente. Mas depois disseram-me que eu tinha 0% de possibilidade de ficar paralisado e então foi nesse momento que a minha cabeça deu o clique", recordou.Através de uma publicação nas redes sociais, o jovem guarda-redes falou abertamente sobre os últimos meses após o acidente. "Nos últimos seis meses tenho trabalhado na minha recuperação após um acidente de viação. Agora que estou de volta sinto-me mais forte que nunca. Sabe muito bem regressar ao relvado juntamente com os rapazes. Obrigado a todos os que me ajudaram nestes últimos seis meses!", escreveu.