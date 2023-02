Ingleses colocam Nuno Espírito Santo entre os candidatos a comandar o Leeds United

Nuno Espírito Santos pode estar perto de um possível regresso à Premier League. De acordo com o jornal 'Express', o treinador português de 49 anos é um dos principais candidatos a suceder a Jesse Marsch, técnico que o clube inglês dispensou na última segunda-feira na sequência de maus resultados da equipa.

De recordar que Nuno Espírito Santo encontra-se desde o início da temporada a orientar os sauditas do Al-Ittihad, rival de Cristiano Ronaldo na luta pelo título de campeão da Arábia Saudita - as duas equipas estão igualadas com 37 pontos no topo da tabela classificativa, juntamente com o Al Shabab -, tendo já conquistado a Supertaça saudita esta temporada.

A confirmar-se o regresso do treinador português a Inglaterra, tratar-se-ia da sua terceira experiência na Premier League, depois das passagens pelo Wolverhampton, entre 2017 e 2021, e Tottenham, em 2021/22, clube onde acabou por ser demitido.