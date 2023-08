Internacional alemão ia reforçar Leeds, tinha tudo fechado, visitou centro de treinos e... voltou atrás

Amiri spotted in Leeds with what looks like his agent/family #lufc #skysports pic.twitter.com/r4zc4MJyBx — Leeds News Now (@HumbleLeedsFC) August 28, 2023

Não é incomum um jogador arrepender-se de uma transferência que parecia certa, mas poucos casos serão similares ao de Nadiem Amiri, médio ofensivo internacional alemão vinculado ao Bayer Leverkusen e que, em teoria, iria reforçar o Leeds a troco de 6 milhões de euros. Pelo menos se atendermos à forma radical como tudo sucedeu...Se não vejamos: na semana passada estava tudo fechado entre os alemães e os ingleses, o jogador tinha também acordado detalhes salariais e apenas faltava cumprir exames médicos, conhecer os cantos à casa e assinar contrato. Tudo simples. Uma mera formalidade aos olhos do adepto comum de futebol. Mas algo mudou precisamente num dos passos menos esperados.Amiri não chumbou nos exames médicos. Se houve alguém que falhou foi o... Leeds (ou a própria cidade). Segundo a 'Kicker', a decisão de não seguir com a transferência deu-se depois de, na manhã desta segunda-feira, ter visitado as instalações do clube, conversado com os responsáveis do mesmo e ter conhecido também a cidade. Quando esses momentos de reunião e passeio terminaram, todos no Leeds pensavam numa transferência fechada. Só que à tarde, para espanto dos responsáveis do clube inglês, Amiri informou-os de que tinha mudado de ideias e não queria jogar no emblema do Championship.A 'Kicker' não adianta quais as reais razões para esta mudança repentina de opinião, mas aponta a possível chegada de uma nova proposta de outro clube ou, então, razões do foro familiar, já que o jogador vai ser pai nas próximas semanas e Leeds poderá ter-lhe parecido um ambiente menos agradável para criar um recém-nascido.Uma coisa parece certa, se fosse pelo aspeto salarial o jogador teria todo o interesse em mudar-se, já que teria à sua espera um contrato de quatro anos no qual iria ganhar bem mais do que o seu salário atual.