Jogador despede-se do Leeds em carta aberta: «Nunca gostei de ficar no banco de suplentes»

Ao fim de cinco temporadas e meia, Mateusz Klich está de saída do Leeds United. O internacional polaco, de 32 anos, aproveitou para explicar as razões da sua saída através de uma carta aberta a todos os adeptos, publicada esta quinta-feira nas redes sociais.





I love you pic.twitter.com/WKBCZp1T29 — Mateusz Klich (@Cli5hy) January 5, 2023

"Tinha grandes expectativas para a minha estreia em Inglaterra quando aqui cheguei desde a Holanda em 2017. E apesar do meu primeiro ano ter sido uma espécie de pesadelo, os seguintes quatro anos e meio foram um verdadeiro sonho. Os adeptos deste clube são diferentes de todos os outros. Senti que me compreenderam como jogador e pessoa, assim como eu sempre tentei perceber-vos e representar-vos dentro de campo. Foi especial para mim e para a minha família ouvir-vos cantar o meu cântico 'Klich is scoring goals' [O Klich está a marcar golos, em inglês] e esses serão momentos que eu nunca esquecerei. Por mim e pela minha família, muito obrigado a todos", começou por escrever o médio, numa longa publicação na sua página do 'Twitter'.Mateusz Klich deixou ainda uma palavra de agradecimento a Victor Orta, diretor desportivo do Leeds United, e à equipa técnica comandada por Marcelo Bielsa, sob a qual começou a ser aposta no clube, em 2018/19. "Quero também agradecer ao Victor Orta por trazer-me para o Leeds e por acreditar em mim depois do meu primeiro ano quando muitos outros não acreditavam. Gostava ainda de agradecer ao Marcelo [Bielsa] e ao seu staff pela oportunidade que me deram para brilhar. Para o Jesse [Marsch] e para toda a equipa, desejo-vos todo o sucesso", atirou, antes de agradecer aos ex-companheiros de equipa: "Finalmente para todos os jogadores com quem joguei no passado e no presente, foi uma honra. Há algo de especial com a equipa de 2019/20 que conseguiu ultrapassar tantos obstáculos e mesmo assim alcançar o sucesso contra as probabilidades."Por fim, a devida justificação que o levou a colocar um ponto final no contrato com o clube um ano e meio mais cedo (vínculo terminava em junho de 2024): "Gostava de ficar, mas nunca gostei de ficar no banco de suplentes. Quero jogar o máximo de tempo possível durante os próximos anos e é por isso mesmo que eu estou a fechar este capítulo, mas nunca esquecerei o meu período em Yorkshire."