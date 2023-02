Leeds dispensa treinador Jesse Marsch

O treinador norte-americano Jesse Marsch foi dispensado do comando técnico do Leeds, anunciou esta segunda-feira o clube, 17.º classificado na Liga inglesa, o primeiro lugar acima da zona de despromoção.

Jesse Marsch, de 49 anos, não resistiu a um longo ciclo de sete jogos sem vencer no campeonato, que se prolonga desde novembro de 2022 e teve o mais recente episódio no domingo, com uma derrota por 1-0 no estádio do Nottingham Forest, na 22.ª jornada da prova.

O Leeds, que tem os mesmos pontos do Everton, 18.º posicionado e primeira equipa em zona de despromoção ao segundo escalão, informou que "o processo de nomeação do novo treinador já se iniciou", sem revelar detalhes.

O treinador norte-americano manteve-se no cargo durante cerca de um ano, depois de ter substituído o argentino Marcelo Bielsa, responsável pela promoção do Leeds à Premier League na época 2019/20, após 16 anos de ausência.