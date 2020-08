Rodrigo oficializado como reforço do Leeds United

O internacional espanhol Rodrigo foi este sábado oficializado como jogador do Leeds United, numa transferência com valores recorde.

"O Leeds United tem a satisfação de comunicar que assinou com Rodrigo Moreno Machado, do Valência, com valores recorde para o clube. O jogador, de 29 anos, pode jogar a extremo ou a avançado", indicou o Leeds.

O clube inglês, treinado por Marcelo Bielsa e que está de regresso à Premier League, 16 anos depois, indica ainda que o internacional espanhol, de origem brasileira, assinou um contrato válido por quatro épocas, até 2024.

No Leeds, Rodrigo encontrará o português Hélder Costa, que, tal como ele, passou pelo Benfica, clube no qual fez a formação.

Este sábado, o clube inglês não especifica o valor da transferência, assinalando apenas que é "recorde", mas a imprensa tem avançado que Rodrigo custou cerca de 30 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais dez em variáveis.

Esta não será a primeira passagem do futebolista pela Liga inglesa, na qual competiu em 2010/11, no Bolton, por empréstimo do Benfica, chegando à Luz apenas em 2011/12, conseguindo três épocas de afirmação.

O avançado fez a formação em Espanha, no Nigrán e Celta de Vigo, antes de chegar aos juniores e equipa B do Real Madrid, e, depois, ao Benfica, do qual sairia por empréstimo para o Bolton, e, já em 2014/15, para o Valência.

"É uma nova etapa na minha carreira e venho para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos esta época (...). Marcelo Bielsa é um dos melhores treinadores de futebol da atualidade e estou ansioso por aprender com ele", disse Rodrigo.

O avançado, que fez parte da seleção espanhola campeã europeia de sub-21, com Thiago Alcântara, Isco, Morata ou De Gea, tem 22 internacionalizações pela principal seleção espanhola.