Sam Allardyce: «Pep Guardiola, Klopp e Arteta estão todos ao meu nível»

Sam Allardyce foi esta quarta-feira oficialmente apresentado como novo treinador do Leeds, tendo sucedido a Javi Gracia no cargo. O inglês está assim de regresso ao ativo, dois anos depois de ter deixado o West Bromwich Albion.Na primeira conferência como técnico do atual 17.º classificado da Premier League, o antigo selecionador inglês garantiu que, apesar da idade, não se sente inferior aos principais treinadores do campeonato inglês."O Leeds sempre soube onde eu estive, mas nunca se materializou, até agora. Posso ter 68 anos e parecer velho e antiquado, mas não há ninguém à minha frente em termos de futebol. Nem Pep [Guardiola], nem Klopp, nem Arteta. Estão todos ao meu nível", reiterou Allardyce, para depois explicar o seu ponto de vista."Eles fazem o que fazem e eu faço o que faço. Ao nível do conhecimento, não estou a dizer que sou melhor do que eles, mas sou certamente tão bom quanto eles", justificou.Apesar de ter contrato com o Leeds apenas até final da época, o técnico não descartou continuar no cargo. "Nunca digas nunca, depende do que acontecer nos quatro jogos e como decorrerem as conversas. Depende de como me sinto e, mais importante do que isso, como se sente a minha mulher, porque não a posso continuar a deixar nervosa", brincou Allardyce.