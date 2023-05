«Sou responsável por esta merda»: presidente do Leeds responde a adepto... a meio de jogo

O Leeds atravessa, por esta altura, um momento para esquecer. O clube inglês soma duas vitórias nos últimos 10 jogos e ocupa o 16.º lugar da Premier League, posto que o coloca na luta pela permanência. Ora, este domingo, durante a derrota diante do Bournemouth (1-4) , o presidente Andrea Radrizzani resolveu responder a uma mensagem de um adepto e não conseguiu esconder o seu descontentamento."Não consigo acreditar que erraste tanto nisto, Andrea", escreveu Conor McGilligan, adepto do Leeds que partilhou a conversa em questão no Twitter. A mensagem, refira-se, foi enviada a meio do jogo com o Bournemouth.A resposta surgiu... instantes depois: "Estou destroçado. Sou o responsável por esta merda. É inaceitável. Vocês [adeptos] não merecem isto, é ridículo", atirou Radrizzani.Numa fase inicial, alguns utilizadores duvidaram da veracidade da troca de mensagens. McGillingan optou, então, por partilhar um vídeo do seu Twitter, dando a entender que a conversa era, de facto, verídica.O Leeds, refira-se, ocupa o 16.º lugar da Premier League com 30 pontos, mais um do que o Leicester, o 18.º colocado, que pode ultrapassar os orientados porJavi Gracia caso vença o encontro que tem em atraso.