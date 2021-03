A 'dieta' de Vardy: pizzas, cervejas e uma garrafa de vinho do Porto inteira antes de um recorde

Em 2015/16 o Leicester protagonizou a maior surpresa dos últimos tempos no futebol inglês e mundial, quando venceu a Premier League, num ano no qual teve em Jamie Vardy a sua principal figura. Muito já se soube dessa época e agora foi revelado mais um pormenor no mínimo peculiar relativo precisamente a Vardy.





A história foi revelada por Ritchie De Laet, ex-jogador dos Foxes que agora atua no Antuérpia, em entrevista ao jornal 'Het Nieuwsblad'. "Durante muito tempo os meus pais e amigos tiveram de fazer transportes especiais sempre que iam para Inglaterra. Umas caixas de cerveja na mala do carro e Sua Senhoria [Vardy] ficava feliz", começou por lembrar de forma insólita o belga, que depois passou a detalhar a peculiar (e bem sucedida) dieta de Vardy."Como futebolista profissional sei quando posso, aqui e ali, beber algo - e também quando não posso. Mas o Jamie é a exceção, pela excelência. Ele pode beber cervejas e comer pizza nas noites anteriores e estava tudo bem", referiu.De Laet lembrou até o que aconteceu na véspera do dia em que Vardy bateu o recorde de jogos consecutivos a marcar na Premier League (detido até então por Ruud van Nistelrooy). "Na noite anterior ao 11.º jogo dessa série, estávamos no nosso quarto de hotel e tínhamos um ritual. Pedíamos ao motorista do autocarro para nos comprar uma garrafa de vinho do Porto e escondíamos no nosso quarto. Bebi um 'copito' e ele deu conta do resto da garrafa. No dia seguinte bateu o recorde. Que gajo, é mesmo impecável!"