Brendan Rodgers confirma lesão de Ricardo Pereira: «Teve sorte não ter sido mais grave»

Brendan Rodgers confirmou este domingo, após a derrota do Leicester diante do Manchester City , que o defesa português Ricardo Pereira irá estar afastado dos relvados entre "seis e oito semanas" e aproveitou para, seguindo a linha daquilo que o jogador tinha escrito nas redes sociais , deixar críticas à ação do árbitro no jogo com o Liverpool."É muito frustrante para ele por causa da forma como tem trabalhado... O árbitro não viu nada, mas foi uma fratura da fíbula e teve sorte não ter sido mais grave", declarou o técnico dos foxes, que para lá de Ricardo Pereira tem como lesionados Patson Daka, Çaglar Soyuncu e ainda Ryan Bertrand.