Brendan Rodgers: «Não podemos subestimar o Sp. Braga»

O treinador Brendan Rodgers disse esta quarta-feira que, apesar da vitória folgada em casa, o Leicester não vai subestimar o Sporting de Braga, na quinta-feira, no jogo da 4.ª jornada do grupo G da Liga Europa.

Na última ronda, há cerca de três semanas, os bracarenses saíram goleados de Inglaterra (4-0), mas o técnico irlandês considerou que foi "complicado, apesar do resultado" e disse esperar "um jogo difícil" no Estádio Municipal de Braga. "Nesta competição, o nível é sempre alto e esperamos um jogo particularmente difícil. Apesar de termos vencido [em casa] e estarmos confortáveis no grupo, vamos entrar para ganhar", disse na antevisão da partida.

O técnico do 4.º classificado da Premier League, que vem de uma derrota no terreno do campeão Liverpool por 3-0, no domingo, que o tirou da liderança do campeonato, notou que o Leicester está "a jogar a um nível elevado fora de casa", mas não menospreza a equipa minhota. "Apresentamos boas exibições e queremos continuar na competição, mas não podemos subestimar o Sporting de Braga. Como disse, esperamos um jogo muito, muito difícil", reforçou.

Brendan Rodgers revelou ainda que o lateral português Ricardo Pereira, que se lesionou com gravidade no joelho direito há vários meses, está em vias de regressar em pleno. "Esperamos tê-lo connosco brevemente, está na segunda equipa, mas está a evoluir bem. Daqui a duas ou três semanas esperamos tê-lo connosco. Estamos muito felizes com o trabalho que tem realizado. Ele é muito forte e fez um jogo pela equipa B e esteve muito bem", disse.

O técnico deixou ainda elogios ao central bracarense David Carmo, "um jogador jovem, que está a jogar bem, é grande, agressivo". "Portugal produz sempre jogadores fantásticos e o seu desenvolvimento, e com mais preparação, pode levá-lo, daqui a poucos anos, a chegar à Premier League, como acontece com outros jogadores portugueses", considerou.

Já o médio James Maddison disse esperar um Sporting de Braga mais forte do que no jogo em Inglaterra. "Definitivamente, sim. O Sporting de Braga não mostrou, se calhar, tudo o que vale no primeiro jogo. Tem um bom treinador, com experiência em Inglaterra e já tivemos a oportunidade de assistir a alguns vídeos e analisar a estratégia deles", afirmou.

O médio, de 24 anos, realçou o "bom início" do Leicester na Liga Europa, "só com vitórias, mas jogar na Europa nunca é fácil" e a equipa deve preparar-se "para um Sporting de Braga forte e agressivo amanhã [quinta-feira]".

Leicester, 1.º classificado do grupo G, com nove pontos, e Sporting de Braga, 2.º, com seis, defrontam-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.