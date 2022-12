Inacreditável: Faes comete segundo autogolo em sete minutos após grande arrancada de Darwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Faes tem que ir à bruxa



@premierleague | @LFC 2 x 1 @LCFC



@premierleague | @LFC 2 x 1 @LCFC

Em época de estreia no Leicester, o internacional belga Wout Faes está a assinalar uma autêntica noite para esquecer em Anfield. O jovem central de 24 anos apontou dois autogolos em apenas sete minutos e anulou por completo a vantagem que os foxes tinham no marcador, colocando, assim, o Liverpool na frente. O segundo lance foi iniciado após uma grande arrancada de Darwin, que após a 'correria' para a baliza acertou em cheio no poste... mas Wout Faes fez o resto pelo ex-Benfica.