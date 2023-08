Leicester anuncia Fatawu nas próximas horas

O Leicester deverá oficializar nas próximas horas a contratação de Fatawu. O ainda extremo do Sporting, como Record noticiou ontem, ruma ao clube inglês por empréstimo, num acordo que contempla opção de compra obrigatória de 17 milhões de euros, se os Foxes subirem do Championship para a Premier League no final da época. Nesse cenário, a SAD leonina terá de partilhar a receita com o Steadfast, antigo clube de Fatawu, que salvaguardou o direito a 50% das mais-valias. O jogador, de 19 anos, realizou ontem os indispensáveis exames médicos e agora ficará a faltar apenas ao emblema britânico anunciar o acordo, algo que pode acontecer ainda durante o dia de hoje.

Com a saída de Fatawu – e, antes dele, de Jovane, para a Salernitana –, o Sporting tem mais quatro saídas para tentar fechar na última semana de mercado: Eduardo Henrique, Renato Veiga, Tanlongo e Rafael Camacho.