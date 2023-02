Ricardo Pereira regressa aos convocados do Leicester após seis meses de ausência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Pereira vai ser convocado para o jogo com o Tottenham, após seis meses de ausência da competição devido uma lesão no tendão de Aquiles, anunciou esta quinta-feira o treinador do Leicester, Brendan Rodgers.

"Ele [Ricardo Pereira] esteve muito bem, por isso vai ser convocado, o que são grandes notícias para nós", revelou Brendan Rodgers, em referência ao encontro com os 'spurs', no sábado, da 23.ª jornada da liga inglesa, na qual o Leicester ocupa o 14.º lugar.

O treinador adiantou que o defesa lateral, de 29 anos, "jogou 70 minutos num jogo de treino realizado na terça-feira" e poderá ter a oportunidade de se estrear na época 2022/23, depois de ter sofrido uma lesão grave em 31 de julho do ano passado, num encontro particular com o Sevilha.