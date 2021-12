Ricardo Pereira voltou a lesionar-se: «Uma questão de perspetiva, para alguns foi apenas amarelo...»

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Pereira (@ri_pereira)

Mês e meio depois, Ricardo Pereira voltou esta quarta-feira aos relvados, mas o retorno, num duelo com o Liverpool, para a Taça da Liga, não correu da forma como o lateral português esperava. É que, para lá da eliminação dos foxes da prova, o lateral saiu ainda antes do intervalo, devido a uma entrada de Tyler Morton. Nas redes sociais, o lateral de 28 anos falou sobre a situação e mostrou um lado mais otimista em face do sucedido."Perspetivas... Podem dizer-me que deveria sentir-me azarado por me ter lesionado no meu jogo de regresso e parte de mim sente-se assim, mas depois de uma entrada que podia ser para acabar a época, que podia significar uma rotura de ligamentos, sinto-me sortudo por nada disso ter acontecido, mesmo que vá ficar algum tempo de fora. Como digo, é uma questão de perspetiva e para alguns foi apenas cartão amarelo", escreveu o português.