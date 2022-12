Luis Díaz obrigado a parar até março

Em estágio no Dubai para preparar o regresso à competição após o Mundial, o Liverpool perdeu ontem com o Lyon, por 3-1, em jogo de preparação. Mas o pior nem foi o mau ensaio, mas sim a confirmação do agravamento da lesão de Luis Díaz, que deverá ser operado e ficar afastado dos relvados até março. "É uma grande deceção para ele e para nós. Ele não está bem, evidentemente. Sentiu algo durante um treino e decidimos logo que seríamos muito cautelosos. E agora foi como uma bofetada na cara", revelou ontem Jürgen Klopp. Isto depois de conhecidos os resultados realizados pelo ex-FC Porto em Inglaterra, para onde seguiu de imediato o extremo depois da recaída da lesão no joelho esquerdo sofrida a 9 de outubro frente ao Arsenal.

Com o português Diogo Jota também lesionado pelo menos até fevereiro, o Liverpool poderá, assim, ser obrigado a recorrer ao mercado de inverno para reforçar o ataque. Entretanto, quem poderá aproveitar a oportunidade para se consolidar na equipa é Fábio Carvalho. O jovem extremo luso foi ontem titular, ao lado de Salah e Firmino – o uruguaio Darwin ainda não fez parte das opções depois de ter estado no Mundial –, e marcou mesmo o golo inaugural no teste com o Lyon, logo no primeiro minuto. Depois, Salah falhou um penálti aos 14’, e os franceses, que também contaram com Anthony Lopes a titular, acabaram por dar a volta ao resultado. Lacazette bisou (41’ e 82’) e o jovem Barcola (65’) fez o outro golo da equipa comandada por Laurent Blanc.

Chelsea fica sem Broja

Quem também jogou ontem foi o Chelsea. No Abu Dhabi, os blues perderam com o Aston Villa por 1-0, mas é a lesão sofrida por 1-0 (golo de McGinn aos 17’). Mas o jogo ficaria marcado pela grave lesão sofrida pelo avançado Armando Broja. O jovem albanês saiu de maca aos 24’ com muitas queixas no joelho direito, mas aguarda exames para saber a gravidade.