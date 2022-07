A equipa que não contratou Luis Díaz por uma 'pechincha' porque acreditavam que... não tinha futuro

O início de carreira de Luis Díaz poderia ter sido totalmente diferente. O extremo colombiano, que deu os primeiros passos no futebol ao serviço do Junior Barranquilla e chegou à Europa através do FC Porto, teve tudo para ingressar no futebol mexicano depois de 'despontar' na Colômbia, em 2018, época em que apontou um total de 16 golos e sete assistências em 59 jogos realizados pelo Barranquilla.

Nessa altura, de acordo com o jornalista Francisco Arredondo, os mexicanos do Atlas FC rejeitaram a possibilidade de contratar o futebolista, que hoje brilha pela seleção do seu país e pelo Liverpool, por uma 'pechincha' porque... acreditavam não ter futuro. "Há quatro anos o colombiano Luis Díaz, jogador do Liverpool, foi oferecido à direção do Atlas, mas consideraram que não viam futuro no futebolista de 21 anos. Rejeitaram a proposta que lhes apresentaram para ficarem com os serviços deste futebolista colombiano, que tinha um custo de cerca de 1.5 milhões de dólares (1.47 milhões de euros na conversão atual), pois consideraram que não seria rentável contratar um jogador estrangeiro tão jovem", escreveu o jornalista mexicano na sua coluna no jornal 'Medio Tempo'.