Adjunto de Klopp e o trio de ataque do Liverpool: «Parecem velociraptors no Parque Jurássico»

O Liverpool vive um bom momento e a goleada em casa do Manchester United (5-0) veio acentuar ainda mais o belo arranque de temporada dos reds. Em antevisão ao jogo da Taça da Liga inglesa frente ao Preston North End (quarta-feira, às 19H45), Pep Lijnders, o adjunto de Jürgen Klopp, deixou rasgados elogios à equipa, nomeadamente ao trio de ataque: Mané, Salah e Firmino.





"Estamos a rematar de todo o lado! Acho que tem muito a ver com a maneira como a equipa está a jogar. Nunca se pode julgar só o facto de marcar golos. Tem muito a ver com a maneira como movimentamos a bola desde trás, pode dizer-se que é o pacote completo", começou por explicar.E prosseguiu, frisando que os reds têm a sorte de ter "jogadores letais" à disposição. "Estão constantemente em boa posição para marcar, e depois a qualidade deles... parecem velociraptors no Parque Jurássico. É isto que queremos, claro. Se marcarmos nas alturas certas, e o jogo frente ao Manchester United é um bom exemplo, tudo pode acontecer".Lijnders lembrou ainda um período negro do Liverpool, quando a formação de Klopp ficou sem marcar, em Anfield, durante 764 minutos em lances de bola corrida."Queremos sempre ser melhores. Mudámos alguma coisa? Não. Os jogadores de topo - e nós temos alguns, julgo eu -, precisam de intervalos depois de alguns períodos mais emotivos, muitas finais, muita intensidade durante a época. É bom para eles terem descanso. Se queremos ser consistentes, precisamos da recuperação. Que o bom momento dure muito mais!", concluiu.