Alexander-Arnold desviou a bola com o braço mas o árbitro nada assinalou: golo do Liverpool dá que falar em Inglaterra

No que toca a atacar a conversa com o Arnold é outra



@premierleague | @LUFC 0 x 1 @LFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/ANmaKnIsy4 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 17, 2023

Aos 35' do Leeds-Liverpool , Gakpo fez o 1-0 para os reds num lance que já está a gerar discussão em Inglaterra. A jogada de ataque dos visitantes começa com Trent Alexander-Arnold a desviar a bola com o braço, sem que árbitro e VAR nada tenham assinalado e perante os protestos da equipa da casa. No seguimento, o lateral assistiu o holandês para o golo.