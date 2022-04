Alisson após aplausos dos adeptos do Liverpool a Ronaldo: «Desejo-lhe muita paz de espírito»

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, mostrou-se satisfeito com o gesto de carinho manifestado pelos adeptos reds relativamente a Cristiano Ronaldo no jogo com o Manchester United. O craque português não esteve em campo, mas ao minuto 7 da partida os adeptos aplaudiram-no, em sinal de apoio pelo filho recém-nascido que CR7 e Georgina perderam."Este lindo gesto dos nossos adeptos mostra que nestas horas a rivalidade deve ficar de lado. Lamento profundamente o que aconteceu com a família do Cristiano Ronaldo e sei que a dor que dele, da esposa e de todos os entes queridos que o cercam, é muito grande. Qualquer gesto de carinho ajuda neste momento. Do fundo do meu coração, desejo-lhe muita paz de espírito, para ele e para toda a sua família", disse o internacional brasileiro.Georgina Rodríguez, recorde-se, perdeu no parto um dos gémeos que esperava. A família emitiu um comunicado a dar conta do sucedido e pediu que fosse respeitada a sua privacidade.