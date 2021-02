Alisson Becker "arrasado" por não poder ir ao funeral do pai

A imprensa inglesa noticia esta sexta-feira que Alisson Becker não conseguiu forma de estar presente no funeral do pai, tragicamente falecido aos 57 anos numa barragem quando realizava mergulho na propriedade da família, em Lavras do Sul, no Brasil.





O guarda-redes do Liverpool, que falava diariamente com o pai, estava desesperadamente determinado a viajar para o Brasil, de modo a participar nas cerimónias fúnebres, mas as restrições impostas por causa da pandemia impedem-no de estar presente. O seu irmão Muriel, guarda-redes do Fluminense, chegou ontem a Lavras do Sul."Ele fez de tudo para arranjar forma, andou desesperado a ver voos e formas de contornar as restrições. No Brasil a família estava à espera de saber se ele podia ou não viajar, de modo a saber se faziam o funeral em Lavras do Sul ou se levavam o corpo para Novo Hamburgo. Mas no final o Alisson teve de admitir a derrota. A mulher, Natalia, está grávida de 28 semanas e ele depois teria de cumprir 10 dias de quarentena num hotel quando chegasse", disse fonte próxima do jogador ao 'Daily Mail'."Ele prometeu ir ao Brasil assim que o calendário do Liverpool o permitir. Mas o facto de não poder estar no funeral do pai está a arrasá-lo. Eles eram muito chegados", acrescentou a mesma fonte.