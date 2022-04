Alisson e o jogo com o Benfica: «Temos os pés no chão»

Alisson Becker, guarda-redes brasileiro do Liverpool, fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Benfica, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo os reds venceram por 3-1."Ganhámos muitas coisas nas últimas épocas, na última nem tanto, mas não estamos plenamente satisfeitos porque queremos mais.""O Benfica é o maior desafio. Trata-se de uma boa equipa, mostraram isso na primeira mão, marcámos dois golos, pode-se dizer que o jogo ficaria mais fácil a partir daí, mas não foi o caso. Eles criaram oportunidades, marcámos um terceiro, foi bom, mas temos os pés no chão e estamos focados no jogo de amanhã e na qualificação.""Eles têm bons avançados, como é o caso do 9, conheço o Everton, do Brasil, sei como ele é bom. Mas estamos preparados para os defrontar e para alcançar os nossos objetivos.""Durante o jogo não celebro muito, como guarda-redes podes fazer uma grande defesa e depois sofres um golo. Celebro golos, gosto de sentir essa paixão e a atmosfera quando celebramos, mas as defesas só celebro depois do jogo.""Todos os jogadores do Benfica merecem muita atenção, são jogadores muito capacitados, trata-se de uma equipa que alcançou os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Como guarda-redes a maior parte do tempo vou estar concentrado em neutralizar os atacantes. Há também o Rafa, que tem muita qualidade. Não são só os que jogam, mas o que entram também. O Darwin vem a mostrar que é um bom avancado, fez um hat-trick no último jogo. E o Everton, conheço o seu potencial, é uma grande pessoa e um excelente companheiro de trabalho.""Já joguei aqui contra o Liverpool, pela Roma, e isso é verdade. Sei o quão difícil e jogar contra o Liverpool numa noite de Liga dos Campeões. Tenho a certeza que vamos estar bem preparados para este jogo. Eles já estavam a jogar a vida no encontro da primeira mão, o resultado apenas foi melhor para nós porque soubemos aproveitar as chances que tivemos. Mas vai ser um grande jogo, acredito muito nas nossas qualidades.""Ele viveu grande momentos em Portugal, em Lisboa, eles têm planos de voltar para lá. Para mim é especial defrontar uma equipa portuguesa.""Temos de treinar. Temos de estar preparados para tudo.""Fez um grande jogo contra nós, fez defesas importantes, em 1x1. É um guarda-redes, com confiança, jovem, tem muito espaço para evoluir e está a atuar a um grande nível. Espero que seja um dos grandes nomes do futuro."