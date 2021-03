Antigo jogador do Liverpool ironiza: «Jota lesionou-se nas costas depois de carregar Penaldo e Penandes»

José Enrique jogou cinco épocas no Liverpool, entre 2011 e 2016, mas manteve-se sempre como adepto dos reds. Este domingo, o antigo lateral espanhol não se coibiu de comentar a exibição assinada por Diogo Jota, avançado do Liverpool que bisou no empate de Portugal na Sérvia. Mas com muita ironia à mistura.





"Notícia de última hora: Jota lesionado. Jota sofreu uma lesão nas costas depois de carregar Penaldo e Penandes. A quantos de vocês é que o coração parou?", escreveu, referindo-se a Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.