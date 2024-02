As imagens da lesão de Diogo Jota: adversário cai-lhe em cima do joelho e português sai de maca

Diogo Jota sai lesionado. As melhoras rápidas, craque #PremierELEVEN pic.twitter.com/9omiLoqrKB — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 17, 2024

Depois de ter assistido Darwin para o primeiro golo do Liverpool frente ao Brentford , Diogo Jota lesionou-se num lance com Norgaard: o médio caiu em cima do joelho do internacional português.













Na saída de campo, já de maca (e também agarrado ao braço), Jota recebeu uma ovação das bancadas e palavras de conforto de Jürgen Klopp.