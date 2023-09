Associação de árbitros ingleses admite erro em golo anulado a Luis Díaz

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023

A Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) inglesa assumiu em comunicado um erro da equipa de arbitragem do Tottenham-Liverpool no lance no qual foi anulado um golo a Luis Díaz. Na jogada em causa, que aconteceu ainda na primeira parte, com 0-0 no marcador, o ex-FC Porto foi penalizado por supostamente estar em fora de jogo, mas uma correção nas linhas permitiu perceber posteriormente que o lance foi mal ajuizado."A Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) reconhece um erro humano significativo durante o Tottenham-Liverpool. O golo de Luis Díaz foi anulado por fora de jogo por parte da equipa de arbitragem. Foi um erro claro e de facto e o lance devia ter resultado em golo", pode ler-se na comunicação.