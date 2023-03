Casa de Mohamed Salah no Cairo foi assaltada: sobrinho deu o alerta

A imprensa italiana revela que a casa de Mohamed Salah no Cairo foi assaltada. O alerta foi dado por um sobrinho do avançado egípcio do Liverpool, que passou pelo local, espreitou por uma janela e apercebeu-se do sucedido.A polícia esteve na vivenda, constatou que vários objetos tinham sido atirados ao chão e que a moradia tinha sido saqueada.Não se sabe ao certo o que os ladrões levaram, mas a imprensa local fala em "equipamentos elétricos" e "dispositivos".As autoridades estão a analisar as imagens de vigilância e a falar com os seguranças, no sentido de tentar perceber ao certo o que aconteceu.