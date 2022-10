Darwin entra para a história da Premier League: uruguaio fez sprint mais rápido de sempre

Darwin Nunez is now the FASTEST player to ever play in the Premier League surpassing Kyle Walker’s record in June 2020 ?? pic.twitter.com/aIsbHVAlL2 — FTBL (@ftblofficial) October 20, 2022

O uruguaio Darwin Nuñez passou a ser, desde a última quarta-feira, o jogador mais rápido da história da Premier League, mercê dos incríveis 38 km/h que atingiu num sprint realizado no duelo com o West Ham . Autor do único golo dessa partida, o antigo jogador do Benfica conseguiu num momento do jogo escrever essa página de história, superando o anterior recorde de Kyle Walker (37,8 km/h, de 2020) por curta margem.O avançado uruguaio, refira-se, já tinha mostrado toda a sua velocidade na época passada, quando ao serviço do Benfica fixou a segunda melhor marca na Champions, com 36,5 km/h, apenas atrás do inevitável Kylian Mbappé, que chegou aos 36,7 km/h diante do Real Madrid.