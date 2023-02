Darwin fala da adaptação ao Liverpool e compara com Benfica: «O primeiro ano correu-me muito mal»

Darwin Núñez assumiu ter ficado surpreendido com a competitividade da Premier League, em entrevista à 'Sky Sports', na qual admitiu também que o salto para o campeonato inglês foi "uma mudança muito grande"."Aqui o campeonato é mais forte, mais competitivo. Não esperava que fosse tão forte. Nico Otamendi disse-me isso, mas, mesmo assim, não esperava. Impressionou-me muito. Não há más equipas. Todas estão neste campeonato por uma razão. O futebol é mais complicado do que em Portugal e mais competitivo. Não tens muito tempo", reconheceu o avançado.Após uma época na qual marcou 34 golos pelo Benfica, o internacional uruguaio tem tido algumas dificuldades para encontrar as redes adversárias no Liverpool. Soma 10 golos em 25 jogos até ao momento, mas garante que se trata de "uma questão de adaptação" e faz até uma comparação com um compatriota que passou pelo emblema de Anfield."Obviamente que ainda tenho muitas coisas para trabalhar, como por exemplo na finalização. Mas penso que o que me está a acontecer também aconteceu com [Luis] Suárez. No segundo ano, ele rebentou", referiu, lembrando ainda a primeira temporada ao serviço do Benfica."Já me tinha acontecido algo semelhante no Benfica. O primeiro ano correu-me muito mal e no segundo explodi. Aqui, penso que está a acontecer o mesmo. Espero que a próxima época seja assim. Vou dar o meu melhor e espero ter um bocado de sorte", frisou.