Darwin falhou na cara do guarda-redes e esta adepta do Liverpool reagiu assim

A cara desta adepta para mais uma oportunidade falhada por Darwin #PremierELEVEN pic.twitter.com/kyGlMQMSy9 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 26, 2022

Darwin Núñez não teve um Boxing Day feliz no que respeita ao acerto na finalização. O avançado do Liverpool foi titular mas falhou várias ocasiões diante do Aston Villa, acabando por ficar em branco na partida que os redes venceram por 3-1 Segundo os dados do Squawka, o internacional uruguaio rematou seis vezes e desperdiçou quatro grandes oportunidades para faturar. Uma delas na segunda parte, que pode ver no vídeo em baixo, o que levou a uma reação de desespero por parte de uma adepta do Liverpool.