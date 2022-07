Darwin manda calar os críticos

Darwin Núñez tem estado em foco pela negativa neste arranque de pré-temporada do Liverpool. Um golo falhado em frente à baliza na estreia, diante do Manchester United, e outros lances menos conseguidos contra o Crystal Palace de imediato levaram a algumas críticas ao internacional uruguaio nas redes. Ora, o atacante contratado ao Benfica por 75 milhões de euros não se deixou ficar perante o ruído."Resiliência", escreveu o atacante, acompanhando a palavra com um emoji a pedir silêncio, no que pode ser entendido como uma resposta aos críticos.De resto, o jogador tem recebido apoio público de Jürgen Klopp, que gostou da sua exibição diante do Palace, à semelhança do sucedido com Fábio Carvalho. "Estiveram muito bem", disse o treinador após esse particular.