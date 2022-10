Darwin não percebe Klopp mas tem ajuda: «Se não me explicassem entrava em campo sem ideia do que fazer»

Reforço mais caro do Liverpool na janela, o uruguaio Darwin Núñez conversou com o nosso @fredcaldeira e abriu o jogo sobre seu difícil início com a camisa dos Reds. Vem ver! #CasaDaChampions pic.twitter.com/r4dLu6nLeo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 5, 2022

Após a vitória (2-0) do Liverpool sobre o Rangers, Darwin Núñez admitiu que tem dificuldades em entender as indicações dadas por Jürgen Klopp, visto que não falam o mesmo idioma. Para que isso acontecça, o avançado ex-Benfica apontou a preciosa colaboração de um português."Não converso muito com Klopp, porque eu não percebo inglês e ele não fala espanhol. Temos um tradutor português, o Pep, que eu compreendo. E também temos o Vitor [Matos], outro português [da equipa técnica]. Eles são os tradutores quando Klopp fala ao plantel. Sentam-se ao meu lado e explicam-me o que tenho de fazer. Se eles não me explicassem, eu entraria em campo sem qualquer ideia do que tinha de fazer", revelou o internacional uruguaio, em declarações à 'TNT Sports'."Às vezes sinto-me um pouco indeciso, não me sinto com a confiança total. Klopp apoia-me, dá-me confiança e tenho de retribuir isso dentro de campo. Se não faço golos é preciso estar tranquilo, porque quando marcar o primeiro golo, os outros vão surgir. Já passei por isso, é um pouco incómodo, porque os avançados vivem dos golos, mas estou tranquilo. O treinador apoia-me, tal como os meus companheiros", acrescentou, tendo ainda revelado que "foi difícil" adaptar-se, mas que vai melhorando com o passar dos treinos e dos jogos.Questionado sobre o cartão vermelho diante do Crystal Palace que o deixou três jogos fora dos relvados, Darwin frisou ter aprendido com o sucedido. "Foi muito duro. Sei que cometi um erro grave ao fazer aquilo. Agora sei que não pode voltar a acontecer. Tenho de tranquilizar os meus nervos, falar menos. Todos cometemos erros e vai servir para aprender e ter mais experiência", vincou.